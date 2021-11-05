Мужчина зарезал собственного брата в ходе пьяной ссоры в Волхове

В одной из квартир дома по улице Марата в минувшие сутки произошла поножовщина. Спасти пострадавшего скорая не успела, ранение оказалось смертельным.

Как стало известно Невским новостям в пятницу, 5 ноября, минувшей ночью сотрудникам полиции поступило сообщение о поножовщине. На место прибыли сотрудники ДПС, которые обнаружили в квартире 35-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Он скончался до приезда скорой помощи.

По «горячим следам» полицейские выследили и задержали подозреваемого. Им оказался брат погибшего. Как выяснилось, после употребления алкоголя братья поссорились и один из них нанес роковой удар ножом по родственнику, а позже скрылся.