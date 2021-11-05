Пожарники из Ленобласти забрали «бронзу» в международном соревновании

Автор: Анастасия Щербакова
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Диспетчер Леноблпожспаса на скорость поднялась на 39-й этаж в полной боевой экипировке. Теперь областные пожарные в двадцатке лучших в рамках командного этапа соревнований «Вертикальный вызов». 

Как рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти, почетное третье место заняла Ленинградская областная пожарно-спасательная служба в женском забеге открытых международных соревнований по скоростному подъему на высотное здание «Вертикальный вызов».

Условия, в которые погружены участники соревнований, были максимально приближены к реальным. В полной боевой экипировке пожарного участники поочередно поднимались по маршевой лестнице на 39-й этаж бизнес-центра.

Максимальное время выполнения упражнения не должно превышать 35 минут. Каждый пожарный преодолевает 39 этажей —145 метров вверх или 936 ступеней.

Теперь областные пожарные в двадцатке лучших в рамках командного этапа соревнований «Вертикальный вызов».

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