Пожарники из Ленобласти забрали «бронзу» в международном соревновании

Диспетчер Леноблпожспаса на скорость поднялась на 39-й этаж в полной боевой экипировке. Теперь областные пожарные в двадцатке лучших в рамках командного этапа соревнований «Вертикальный вызов».

Как рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти, почетное третье место заняла Ленинградская областная пожарно-спасательная служба в женском забеге открытых международных соревнований по скоростному подъему на высотное здание «Вертикальный вызов».

Условия, в которые погружены участники соревнований, были максимально приближены к реальным. В полной боевой экипировке пожарного участники поочередно поднимались по маршевой лестнице на 39-й этаж бизнес-центра.

Максимальное время выполнения упражнения не должно превышать 35 минут. Каждый пожарный преодолевает 39 этажей —145 метров вверх или 936 ступеней.

Теперь областные пожарные в двадцатке лучших в рамках командного этапа соревнований «Вертикальный вызов».