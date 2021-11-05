Таксист из Петербурга решил подработать наркокурьером и попался на закладке

Предприимчивый петербуржец брал машину в аренду у таксопарка и параллельно с извозом клиентов распространял по городу запрещенные вещества.

В Санкт-Петербурге задержали таксиста, делавшего «закладки» наркотиков, сообщают в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В машине, на которой работал задержанный, обнаружили 9 свертков с запрещенными препаратами весом больше 100 граммов.

Четвертого ноября в 13:00 у дома 25 по улице Заповедной в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 37-летний мужчина. Из принадлежащей мужчине сумки, которая находилась в салоне рядом стоящего Hyundai Solaris, было изъято 9 свертков с наркотическим веществом. Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции, где у него было изъят пакет, в котором находилось еще 4 аналогичных свертка, — сообщают в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.