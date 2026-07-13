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Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге

Жительницу Петербурга приговорили к колонии за нападение с ножом на спящего мужа в квартире дома на проспекте Художников.

По версии следствия, пьяная женщина ударила ножом спящего супруга. Мужчину госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости и повреждениями внутренних органов.

В отношении петербурженки завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

В суде женщина частично признала вину. Она заявила, что действовала машинально в ответ на агрессию мужа. По словам подсудимой, они оба отличались вспыльчивым характером и часто ссорились.

Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности по аналогичной статье, однако судимость была погашена. Выборгский районный суд приговорил подсудимую к 1 году и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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Аномальная жара накроет европейскую часть России

Новая волна жары будет менее интенсивной, но затронет многие регионы центральной части страны.

В Россию возвращается аномальная волна жары, которая в ближайшее время накроет европейскую часть страны. Об этом предупредил климатолог университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

«После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением. Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте», — цитирует его РИА Новости.  

Напомним, в середине июня страны Европы накрыла аномальная жара. Термометры показывали 40 градусов и даже выше.

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