Жительницу Петербурга приговорили к колонии за нападение с ножом на спящего мужа в квартире дома на проспекте Художников.

По версии следствия, пьяная женщина ударила ножом спящего супруга. Мужчину госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости и повреждениями внутренних органов.

В отношении петербурженки завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

В суде женщина частично признала вину. Она заявила, что действовала машинально в ответ на агрессию мужа. По словам подсудимой, они оба отличались вспыльчивым характером и часто ссорились.

Ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности по аналогичной статье, однако судимость была погашена. Выборгский районный суд приговорил подсудимую к 1 году и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.