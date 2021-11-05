У посольства РФ в Берлине нашли мертвым российского дипломата

Тело российского дипломата без признаков жизни было обнаружено еще 19 октября, однако стало известно об этом только 5 ноября.

Exclusive: A Russian diplomat was found dead in front of a Russian embassy building in Berlin. Apparently, he fell out of a window. By ⁦@gebauerspon⁩ ⁦@MartinKnobbe⁩ Sven Röbel & me ⁦@derspiegel⁩ https://t.co/BcnDBPW0rZ — Fidelius Schmid (@FideliusSchmid) November 5, 2021

Как передает Фонтанка со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel в пятницу, 5 ноября, сотрудники охраны берлинской полиции нашли тело российского служащего две недели назад.

По предварительным данным, он упал с верхнего этажа здания посольства. Прокурор не смог провести расследование смерти из-за дипломатического статуса погибшего, а посольство РФ назвало ситуацию «трагическим происшествием», которое не прокомментировали по «этическим соображениям».