У посольства РФ в Берлине нашли мертвым российского дипломата

Тело российского дипломата без признаков жизни было обнаружено еще 19 октября, однако стало известно об этом только 5 ноября.
Exclusive: A Russian diplomat was found dead in front of a Russian embassy building in Berlin. Apparently, he fell out of a window. By @gebauerspon @MartinKnobbe Sven Röbel & me @derspiegel https://t.co/BcnDBPW0rZ
— Fidelius Schmid (@FideliusSchmid) November 5, 2021
Как передает Фонтанка со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel в пятницу, 5 ноября, сотрудники охраны берлинской полиции нашли тело российского служащего две недели назад.
По предварительным данным, он упал с верхнего этажа здания посольства. Прокурор не смог провести расследование смерти из-за дипломатического статуса погибшего, а посольство РФ назвало ситуацию «трагическим происшествием», которое не прокомментировали по «этическим соображениям».