У посольства РФ в Берлине нашли мертвым российского дипломата

Автор: Анастасия Щербакова
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Тело российского дипломата без признаков жизни было обнаружено еще 19 октября, однако стало известно об этом только 5 ноября. 

Как передает Фонтанка со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel в пятницу, 5 ноября, сотрудники охраны берлинской полиции нашли тело российского служащего две недели назад.

По предварительным данным, он упал с верхнего этажа здания посольства. Прокурор не смог провести расследование смерти из-за дипломатического статуса погибшего, а посольство РФ назвало ситуацию «трагическим происшествием», которое не прокомментировали по «этическим соображениям».

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