Жителей Ленобласти атаковали телефонные мошенники. Ущерб исчисляется миллионами

Сразу в нескольких района Ленобласти были зафиксированы факты крупного мошенничества от отношении жителей региона. Более двух миллионов рублей ушло на счета злоумышленников.

Как рассказал портал 47news, минувшим днем, 4 ноября в гатчинскую полицию обратился 72-летний житель Коммунара. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Голос в трубке сообщил пенсионеру, что с его счета пытаются снять денежные средства. Чтобы обезопасить деньги незнакомец порекомендовал мужчине перевести средства на «резервный» счёт, реквизиты которого продиктовал мошенник. В итоге пенсионер лишился более 600 тысяч рублей.

В этот же день похожее сообщение поступило и в выборгскую полицию. К правоохранителям обратилась жительница посёлка Песочное. Ей также звонили мошенники, после разговора с которыми она лишилась накоплений, а также оформила кредит на 1,1 млн рублей.

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Также в прошедший четверг в полицию обратилась молодая девушка из-под Саратова. На «Авито» она нашла объявление о сдаче квартиры в аренду у станции метро «Девяткино» во Всеволожском районе. На её звонок откликнулся мужчина, который сообщил, что квартиру можно будет посмотреть позже, так как он не в городе, однако предложил забронировать жилплощадь путём перевода 10 тысяч рублей. После отправки денег «арендодатель» исчез.

Похожий звонок поступил в среду, 3 ноября 74-летней женщине из Выборга. Под предлогом, что пенсионерке положены соцвыплаты, мошенники заполучили ее данные банковской карты и списали почти 200 тысяч рублей.

От действий мошенников также пострадал житель Соснового Бора. В течение трёх часов он перевёл им 100 тысяч рублей. А 85-летняя жительница Гатчина едва не потеряла 200 тысяч рублей. Ей позвонил незнакомец, который представился сыном и рассказал, что стал виновником ДТП, но в дело вовремя вмешался настоящий сын бабушки.

На уловки проходимцев попадаются не только пенсионеры, но и вполне разбирающиеся в финансах молодые люди. Так, жертвой мошеннической схемы стала 43-летняя инспектор службы экономической безопасности бизнес-центра. В Петербурге под предлогом оплаты договора на оказание услуг на её имя был оформлен кредит в размере 80 тысяч рублей.

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Чтобы обезопасить себя от телефонных мошенников, Сбербанк настоятельно рекомендует:

— запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 88005555550. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный;

— сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.