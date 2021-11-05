На участках шести трасс в Ленобласти 6 ноября будет ограничено движение

В Ленинградской области продолжается ремонт дорожного полотна. Публикуем перечень дорог, где 6 ноября придется сбавить скорость и постоять в пробках.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 135+993 (путепровод через ж/д Выборг-Житково) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;
— подъезд к г. Выборгу № 1 км 4-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка швов в а/б покрытии.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 10+291 (путепровод через ТрР) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ.