На участках шести трасс в Ленобласти 6 ноября будет ограничено движение

В Ленинградской области продолжается ремонт дорожного полотна. Публикуем перечень дорог, где 6 ноября придется сбавить скорость и постоять в пробках.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 135+993 (путепровод через ж/д Выборг-Житково) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 4-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка швов в а/б покрытии.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 10+291 (путепровод через ТрР) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ.