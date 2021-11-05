Видео: юные хоккеисты устроили массовую драку на матче в Сочи

Между детскими хоккейными командами «Сочи» и «Полярные Волки-2013» на турнире в Краснодарском крае произошла массовая драка.

Драку засняли на видео представители потерпевшей стороны. Матч завершился победой сочинской команды, и несмотря на плохое поведение, санкций к ним применено не было.

По информации Yakutia Info, драка началась во время разминки перед матчем. По словам мамы одного из спортсменов из якутской команды, игроки «Сочи» внезапно набросились с кулаками на оппонентов. Никого из судей и тренерского штаба в этот момент на поле не было, поэтому никто не смог остановить драку.

Нескольким хоккеистам из команды «Полярные Волки-2013« потребовалась медицинская помощь.