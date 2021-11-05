Видео: в Москве четыре кавказца избили мужчину с ребенком

На видео попал конфликт между четверыми приезжими и мужчиной с ребенком. В ход пошли угрозы, а затем и кулаки.

Видео опубликовали у себя в Телеграмм-канале РИА Новости в пятницу, 5 ноября. Инцидент произошел вечером, 4 ноября в районе Новый Ватутинки в Москве.

Судя по кадрам, мужчины набросились вчетвером на прохожего с ребенком. При этом пострадавший до возникшей драки предлагал решить конфликт «один на один». Также агрессоров не остановил тот факт, что мужчина был с сыном, который во время избиения его отца испугался и убежал. Причины драки неизвестны.

Столичное МВД уже отреагировало на происшествие. По предварительным данным, пострадавших нет. Следователи осматривают записи с камер и устанавливают участников конфликта.

Вероятно, зачинщики драки не слышали о недавнем громком деле об избиении в московском метро Романа Ковалева. После этого инцидента троим кавказцам грозит уголовная ответственность сразу по трем статьям, одна из которых — покушение на убийство.