Под Выборгом завершили капитальный ремонт моста через Вуоксу

Стало известно об окончании работ на 36-м км автодороги Выборг — Светогорск. Переправа через реку Вуоксу полностью обновлена.

Об этом 5 ноября сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Во время ремонта переправу почти полностью разобрали, отремонтировали девять опор, подготовили новое пролетное строение и другие части.

Проезжая часть теперь расширена до 10 метров вместо с 8,5 метров, которые были до реконструкции, а длина строения достигает 348,22 метра. Также на переправе с обновленным покрытием появилось 824 метра барьеров и перильных ограждений. Также установлено новое освещение.

Во время капремонта дорожники построили рядом с существующим временный мост, сейчас он полностью демонтирован, движение организовано по двум полосам нового сооружения, — рассказали в «Росавтодоре».