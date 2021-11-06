В воскресенье в Ленобласти ожидаются ночные заморозки и мокрый снег

В регионе ожидается понижение температуры до -2 градусов.
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 ноября на территории Ленобласти ожидаются заморозки. В регионе сохранится облачная с прояснениями погода.
Местами в Ленобласти пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный и южный со скоростью 6-11 м/с.
Ночью столбики термометра опустятся до -2, днем температура будет от +1 до +6 градусов.
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25.10.2021 414