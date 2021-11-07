Спасатели Ленобласти вызволили рыбаков, застрявших на Ладожском озере

Накануне на Ладожском озере судно с двумя мужчинами на борту потеряло ход. На помощь им пришли спасатели ПСО Шлиссельбурга.

Вдали от суши оказались 31-летний и 37-летний рыбаки. После поисков спасатели обнаружили мужчин и доставили их на сушу, сообщается в паблике “Аварийно-спасательной службы Ленобласти”.

Фото: “Аварийно-спасательной службы Ленобласти”.