Спасатели Ленобласти вызволили рыбаков, застрявших на Ладожском озере

Автор: Гузель Галимова
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Накануне на Ладожском озере судно с двумя мужчинами на борту потеряло ход. На помощь им пришли спасатели ПСО Шлиссельбурга.

Вдали от суши оказались 31-летний и 37-летний рыбаки. После поисков спасатели обнаружили мужчин и доставили их на сушу, сообщается в паблике “Аварийно-спасательной службы Ленобласти”.

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Фото: “Аварийно-спасательной службы Ленобласти”.
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Спасатели Ленобласти вызволили рыбаков, застрявших на Ладожском озере спасатели, Ленобласть, Ладожское озеро, аварийно-спасательная служба Ленобласти
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