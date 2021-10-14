Рейтинг составили в британском журнале Times Higher Education, специализирующимся на вопросах высшего образования.
Вам будет интересно
В Смольном готовятся к внедрению системы антиковидных QR-кодов для жителей и гостей города. Посещение общественных мест без него будет проблематично. Об...
13.10.2021 62
В список лучших бизнес-вузов вошли следующие учебные заведения Санкт-Петербурга:
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – 201 место;
- Университет ИТМО – 251 место;
- Санкт-Петербургский государственный университет – 401 место.
В рейтинг вошли и другие российские вузы: университет ВШЭ, Уральский федеральный университет, Казанский федеральный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы.