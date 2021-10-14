Куда поступать: несколько вузов Петербурга вошли в рейтинг престижного британского издания

Автор: Сергей Агутин
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Рейтинг составили в британском журнале Times Higher Education, специализирующимся на вопросах высшего образования.

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В список лучших бизнес-вузов вошли следующие учебные заведения Санкт-Петербурга:

  • Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – 201 место;
  • Университет ИТМО – 251 место;
  • Санкт-Петербургский государственный университет – 401 место.

В рейтинг вошли и другие российские вузы: университет ВШЭ, Уральский федеральный университет, Казанский федеральный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

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