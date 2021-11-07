Более 350 тонн стекла и 70 тонн пластика собрали в Ленобласти с начала года

С начала раздельного сбора отходов до 1 ноября 2021 года в Ленобласти было собрано 73 тонны пластика и 351 тонна стекла.

Сегодня в проекте раздельного сбора стекла и пластика в Ленобласти участвуют девять районов: Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, а также Сланцевский и Тихвинский. Для этого установлены более 520 комплекта специальных контейнеров.

Первые контейнеры для раздельного сбора появились в декабре 2020. Планируется установка еще, как минимум, 900 контейнеров. Собранные пластик и стекло направляются на переработку.

Также с начала года жители Ленобласти через через специальные контейнеры (экобоксы) собрали 729 килограммов использованных батареек.