Почти 730 кг использованных батареек собрали жители Ленобласти за год

Жители Ленобласти через через специальные контейнеры (экобоксы) собрали сначала этого года 729 килограммов использованных батареек.

Пилотный проект по сбор и утилизация использованных элементов питания реализуется на территории Ленобласти уже четыре года. За это время установлено 104 экобокса — в магазинах, административных зданиях, , отделениях почтовой связи, школах, библиотеках, детских садах и других местах — во Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Кировском и Приозерском районах.

В следующем 2022 году будет рассмотрена возможность организации сбора ртутных ламп и градусников.

Напомним, в Ленобласти также действует пилотный проект по раздельному сбору мусора. 5 декабря 2020 года он стартовал в Кингисеппе, Ивангороде, затем к нему присоединились Луга, Сланцы, Колтуши и Тихвин. За полгода внедрения проекта по раздельному сбору мусора ленинградцы направили в переработку 168 тонн стекла и почти 48 пластика.