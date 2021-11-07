В Лавриках у распивающего на улице алкоголь нашли наркотики

Среди дня мужчина распивал алкоголь у дома в деревне Лаврики во Всеволожском районе Ленобласти, чем привлек внимание экипажа патрульных.

Когда ему сделали замечание он сильно занервничал. А на вопрос, есть ли при нем запрещенные вещества, он ответил положительно. Его доставили в отдел полиции.

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При досмотре у него был изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого было множество обернутых изолентой пакетиков. В другом кармане — еще два пакетика серого цвета. Найденное отправлено на экспертизу. От ее результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.