В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту мошенничества при долевом строительстве ЖК «Барская усадьба»

Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве ЖК «Барская усадьба» во Всеволожском районе.

По данным следствия, в период с 2016 года по настоящее время между ООО «КомфортСтрой» и покупателями заключены договоры участия в долевом строительстве. Получив денежные средства, неустановленные лица из числа руководителей были не намерены выполнять условия договоров в установленные сроки.

Деньги же были направлены на оплату иных договоров, которые никак не связаны с выполнением обязательств по строительству ЖК «Барская усадьба», сообщает пресс-служба СК Ленобласти.

По данному уголовному делу проводится проверка, устанавливаются обстоятельства преступления. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль это дело, поручив тщательно разобраться в ситуации с ЖК «Барская усадьба».

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.