На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 25-28 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 485-500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.

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А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 42-45 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков.

А-181 «Скандинавия»:

км 135+993 (путепровод через ж/д Выборг-Житково) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;

км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

подъезд №1 км 4-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка швов.

А-121 «Сортавала»: