Три автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Волховском районе — фото

Серьезное ДТП произошло 7 ноября на 114-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, столкнулись грузовик Scania и автомобили Nissan, «УАЗ». Машины двигались в попутном направлении. Прибывшие на место спасатели ПСО Новой Ладоги оказали помощь пострадавшим.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти.