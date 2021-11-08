Три автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Волховском районе — фото

Серьезное ДТП произошло 7 ноября на 114-м километре трассы «Кола» в Волховском районе Ленобласти.
Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти, столкнулись грузовик Scania и автомобили Nissan, «УАЗ». Машины двигались в попутном направлении. Прибывшие на место спасатели ПСО Новой Ладоги оказали помощь пострадавшим.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти.
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06.11.2021 176