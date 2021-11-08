В России начали действовать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19

В России с 8 ноября начали выдавать новый сертификат о вакцинации против COVID-19 или о перенесенной болезни.

Документ можно получить в электронном виде на портале «Госуслуг» не позднее, чем через три дня после завершения вакцинации. Для получения бумажного варианта сертификата необходимо посетить отделения МФЦ.

Сертификаты, которые были выданы ранее, будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

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Новый сертификат автоматически формируется на русском и английском языках в виде электронного документа. В документе будут указаны данные о владельце, данные о вакцинации и ревакцинации, сведения о противопоказаниях к прививке, информация о перенесенном ранее COVID-19 и QR-код.