Срок действия QR-кодов сократили с одного года до шести месяцев без предупреждений

Срок действия QR-кодов после вакцинации от коронавируса сократился с года до полугода, информация об этом появилась в личных кабинетах россиян на портале Госуслуг.

При этом никаких официальных заявлений о сокращении срока действия QR-кодов не было. Такое нововведение связывают с вступлением в силу приказа Минздрава об изменении формы сертификата о вакцинации против COVID-19 или о перенесенной болезни.

Как ivbg.ru писал ранее, с 8 ноября новый сертификат можно получить в электронном виде на портале «Госуслуг» не позднее, чем через три дня после завершения вакцинации. Сертификаты, которые были выданы ранее, будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

В начале месяца в Минздраве уже заявляли о необходимости сократить срок действия QR-кодов с одного года до шести месяцев, так как антитела в организме человека держатся меньше года.