Российские торговые центры просят о срочной господдержке отрасли

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил о государственной поддержке для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов.

Члены совета просят ввести безналоговый период по всем прошедшим нерабочим дням, компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой сотрудников предприятий, имеющих соответствующий ОКВЭД, а также рассмотреть возможность субсидирования коммунальных платежей, пишут РИА Новости.

Кроме того, РСТЦ просит включить индустрию торговых центров в перечень наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей российской экономики. Сообщается, что с начала года торговые центры недополучили в среднем до 40% арендного дохода в сравнении с допандемийным 2019 годом, а в течение нерабочих дней эта цифра составила около 85%.