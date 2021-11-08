Российские торговые центры просят о срочной господдержке отрасли

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил о государственной поддержке для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов.

Члены совета просят ввести безналоговый период по всем прошедшим нерабочим дням, компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой сотрудников предприятий, имеющих соответствующий ОКВЭД, а также рассмотреть возможность субсидирования коммунальных платежей, пишут РИА Новости.

Кроме того, РСТЦ просит включить индустрию торговых центров в перечень наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей российской экономики. Сообщается, что с начала года торговые центры недополучили в среднем до 40% арендного дохода в сравнении с допандемийным 2019 годом, а в течение нерабочих дней эта цифра составила около 85%.

Вам будет интересно
В Ленобласти государственная микрофинансовая поддержка для самозанятых стала ещё доступнее
Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области разработал новые правила предоставления микрозаймов самозанятым 47 региона. Теперь максимальная сумма заемных средств, которую самозанятый в...
08.11.2021 220
Автор