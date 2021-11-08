В скором времени в Ленобласти и Санкт-Петербурге настанет зима. Для уменьшения риска попасть в трудное положение, нужно быть, как минимум, осведомленным и подготовленным. Поэтому наша редакция подготовила для вас несколько советов по подготовке автомобиля к холодному периоду года.

Диагностика двигателя

Зимой часто проявляются все мелкие неисправности, которые в холода могут стать настоящей проблемой. Начать подготовку автомобиля к зиме необходимо с полной диагностики двигателя. Небольшой износ устройств воспламенения топлива может привести к проблемам в запуске движка во время морозов. На всякий случай проверьте все патрубки в автомобиле на наличие протечки. При необходимости замените их.

Тормозная система

Далее нам необходимо проверить не менее значимый зимой элемент — систему тормозов. Для начала проведите серьезный осмотр тормозных колодок, цилиндров и дисков. При износе замените их. Проверьте регулятор тормозов, он также может требовать настройки или замены. Также желательно прочистить всю систему тормозов. При наличии дополнительных систем (ABS, ASD и ESP) проверьте их функционирование и состояние.

Автомобильные шины

При подготовке автомобиля к зиме особое внимание необходимо уделить зимней резине. Самое главное — сменить колеса с летних вовремя, до наступления серьезных холодов и гололедицы. Если у вас старая зимняя резина, надо проверить нет ли трещин, достаточна ли высота протектора и не изношены ли шипы (или липучка). Не скупитесь на покупке новых шин, если старые уже пришли в негодность.

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Аккумуляторная батарея

От автомобильного аккумулятора зависит многое. К примеру, заведете ли вы автомобиль в морозы. В холодное время года батарея также подвергается экстремальной нагрузке. Проверьте напряжение под нагрузкой и без нее, сравните входит ли напряжение вашего аккумулятора в диапазон допустимого для конкретного образца.

Также перед зимним сезоном поставьте свой аккумулятор на ночь на зарядку. Так он намного лучше послужит вам зимой.

Масло для двигателя

Очень важный пунктик в подготовке. Именно от масла зависит качество работы двигателя в экстремальных для него условиях. Не поленитесь проверить состояние масла. Меняйте его и все сопутствующие детали (масляный и воздушный фильтры), учитывая климатические условия вашего региона и типа двигателя. Ниже представлена таблица требований SAE к низкотемпературной вязкости моторных масел:

Класс по SAE Низкотемпературная вязкость

(максимальная вязкость, мПа·с, при температуре, °C) Проворачивание Прокачиваемость 0W 6200 при –35°C 60000 при – 40°C 5W 6600 при – 30°C 60000 при – 35°C 10W 7000 при – 25°C 60000 при – 30°C 15W 7000 при – 20°C 60000 при – 25°C 20W 9500 при – 15°C 60000 при – 20°C 25W 13000 при – 10°C 60000 при – 15°C

Технические жидкости

По советам специалистов, зимой не надо ездить на автомобиле с полупустыми емкостями для топливных смесей. А дело в конденсате, который вместе с топливом попадает в систему питания автомобиля. Также не забудьте проверить охлаждающую жидкость в автомобиле. При необходимости замените ее. Мутный цвет и осадок свидетельствует о том, что жидкость надо заменить.

Система отопления автомобиля

От ее правильной работы зависит насколько комфортно, а иногда и безопасно, вы будет чувствовать себя на дороге. Если печка не работает или слабо греет, прочистите ее от накипи и воздуха, проверьте работу заслонки и вентилятора. Система должна работать идеально. Также проверьте работоспособность системы подогрева заднего и переднего (если есть) лобового стекла.

В этом пункте необходимо упомянуть и про просушку автомобиля. Перед зимой при возможности в гараже или боксе просушите свой автомобиль. Ведь зимой при работе системы отопления стекла будет потеть при сильной влажности. Также можно положить тряпки на коврики (или впитывающие коврики) для сбора влаги от снега.

Кузов автомобиля

Кроме повышенной влажности, зимой много осадков. Еще дорожники любят посыпать дорогу солью и другими химическими составами для устранения гололеда. Все они вступают в реакцию с металлическими деталями кузова. Для продления срока службы авто обязательно обработайте кузов антикоррозийными составами.

Стеклоочистители

К зиме лучше заменить дворники автомобиля. А в снег не забывать поднимать их или вовремя очищать от снега. Щетки стеклоочистителя для зимы жестче как в конструкции, так и в самом составе резины, при покупке обратите внимание на этот аспект. Также в омывайку не забудьте налить специальную жидкость, которая устойчива к холодам. Можно использовать и народный способ — водку или спирт, разбавленный водой до 40-50 градусов.

Дополнительные инструменты

Помимо основных инструментов, водителю хорошо бы иметь в зимний период:

скребок для очистки от льда и снега;

пусковые провода, для запуска двигателя с АКБ другого автомобиля;

буксировочные средства (трос, сцепка, исправная лебедка);

дополнительный запас топлива, особенно важно перед дальним рейсом;

теплую одежду, фонарик, спички;

лопату, топор или пилу;

цепи противоскольжения;

средства размораживания замков.

Подготовка автомобиля к зиме крайне нужный процесс. От него зависит не только работоспособность транспортного средства, но и Ваша безопасность. Соблюдайте вышеперечисленные советы и автомобиль не подведет вас даже в самые лютые морозы.