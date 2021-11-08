Новый кампус СПбГУ за 12 млрд рублей затопило после ноябрьских осадков

В частности, от непогоды пострадало новое общежитие бизнес-школы СПбГУ.
Об этом рассказали студенты учебного заведения в группе Лупа и Пупа в понедельник, 8 ноября.
«Потоп» произошел в 6-м корпусе общежития. На появившихся кадрах видна стекающая с потолка вода. Также затопило и лестничную площадку.
Общежития «Университета будущего», стоимостью более миллиарда рублей, не пережили первую же питерскую осень. Вчера вечером подписчики стали массово присылать нам страшные кадры затопленного кампуса, — пишут в источнике.
По информации Фонтанки, на строительство всего кампуса только из федерального бюджета было направлено 12 млрд рублей.
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05.11.2021 235