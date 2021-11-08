О военной операции России в Сирии сняли фильм

Уже в этом месяце на экраны кинотеатров выйдет фильм, основанный на реальных событиях, произошедших во время контртеррористической военной операции России в Сирии.

Кинофильм под названием «Небо» снят при поддержке Министерства обороны России. Премьера фильма запланирована на 16 ноября, сообщают на сайте Правительства Ленобласти.

При поддержке Российского военно-исторического общества выходит в прокат художественный фильм «Небо». Картина основана на реальных событиях и рассказывает об истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии. Это ― первый фильм о современном Герое России. Съемки проходили на объектах Минобороны России, в том числе на авиабазе Хмеймим, ― рассказал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

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В центре сюжета будет история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина. 24 ноября 2015 года во время боевого вылета их самолет Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Все они позднее были ликвидированы, а погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Спасшийся Константин Мурахтин был награжден Орденом Мужества. Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России ― в Крыму и на территории Липецкого авиацентра.