О военной операции России в Сирии сняли фильм

Уже в этом месяце на экраны кинотеатров выйдет фильм, основанный на реальных событиях, произошедших во время контртеррористической военной операции России в Сирии.
Кинофильм под названием «Небо» снят при поддержке Министерства обороны России. Премьера фильма запланирована на 16 ноября, сообщают на сайте Правительства Ленобласти.
В центре сюжета будет история подвига летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина. 24 ноября 2015 года во время боевого вылета их самолет Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Пешков и Мурахтин катапультировались, но Пешкова еще в воздухе расстреляли террористы. Все они позднее были ликвидированы, а погибшему летчику посмертно было присвоено звание Героя России. Спасшийся Константин Мурахтин был награжден Орденом Мужества. Съемки проходили на реальных военных объектах в Сирии и России ― в Крыму и на территории Липецкого авиацентра.