В антиковидном постановлении Ленобласти очередные изменения. Лодейнопольский и Подпорожский районы перешли в красную зону

Стало известно о новых изменениях в постановлении по предотвращению распространения коронавируса в Ленобласти. Два района 47-го региона оказались в красной зоне.

Об этом стало известно вечером, 8 ноября. Фотография постановления появилась в инстаграм-аккаунте Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Комитет МСУ Ленобласти (@komitetmsu47)

Согласно данным МСУ, Лодейнопольский и Подпорожский районы перешли в красную зону. Работа ночных клубов, дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий, по-прежнему, запрещается.