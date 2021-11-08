В антиковидном постановлении Ленобласти очередные изменения. Лодейнопольский и Подпорожский районы перешли в красную зону

Стало известно о новых изменениях в постановлении по предотвращению распространения коронавируса в Ленобласти. Два района 47-го региона оказались в красной зоне.
Об этом стало известно вечером, 8 ноября. Фотография постановления появилась в инстаграм-аккаунте Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.
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Согласно данным МСУ, Лодейнопольский и Подпорожский районы перешли в красную зону. Работа ночных клубов, дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий, по-прежнему, запрещается.
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01.11.2021 230