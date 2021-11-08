Еще 475 паспортов коллективного иммунитета оформили предприятия Ленобласти

За две недели предприятия общепита, торговли, бытовой сферы, а также учреждения образования, культуры и производства оформили 475 паспортов коллективного иммунитета. Теперь в регионе таких предприятий 1866.
Наибольшую активность проявляют предприятия Лужского (316 паспортов), Всеволожского (243 паспорта) и Выборгского (208 паспортов) районов, сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти.
Документ дает оформившим его предприятиям ряд преимуществ при работе в условиях ковидных ограничений:
Также Светлана Нерушай акцентировала внимание на том, что на предприятия, оформившие такие паспорта, не распространяются ограничения по численности обслуживаемых посетителей.
Напомним, паспорт коллективного иммунитета выдается при условии, что 80 и более процентов работников (от фактической численности работников) имеют документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.
Тем временем 8 ноября стало известно о новых изменениях в антиковидном постановлении Ленинградской области. Так, два района 47-го региона оказались в красной зоне.