Еще 475 паспортов коллективного иммунитета оформили предприятия Ленобласти

За две недели предприятия общепита, торговли, бытовой сферы, а также учреждения образования, культуры и производства оформили 475 паспортов коллективного иммунитета. Теперь в регионе таких предприятий 1866.

Наибольшую активность проявляют предприятия Лужского (316 паспортов), Всеволожского (243 паспорта) и Выборгского (208 паспортов) районов, сообщает пресс-служба Правительства Ленобласти.

Документ дает оформившим его предприятиям ряд преимуществ при работе в условиях ковидных ограничений:

Главное преимущество, которое дает паспорт коллективного иммунитета предприятиям общепита, а также парикмахерским, салонам красоты и косметическим салонам: при наличии такого паспорта они могут не требовать QR-коды у посетителей, ― отметила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай.

Также Светлана Нерушай акцентировала внимание на том, что на предприятия, оформившие такие паспорта, не распространяются ограничения по численности обслуживаемых посетителей.

Напомним, паспорт коллективного иммунитета выдается при условии, что 80 и более процентов работников (от фактической численности работников) имеют документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Тем временем 8 ноября стало известно о новых изменениях в антиковидном постановлении Ленинградской области. Так, два района 47-го региона оказались в красной зоне.