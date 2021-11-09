В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 9 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 15-23 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
  • км 31 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт СБО;
  • ТрР — км 47 ограничение скорости движения на съездах с 08:00 до 19:00, ремонт СБО.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-181 «Магистральная»:

  • км 117-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 485-500 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 135+993 (путепровод через ж/д Выборг-Житково) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, замена ДШ;
  • км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
  • подъезд №1 км 4-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка швов;
  • подъезд №2 км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, заливка швов.

А-121 «Сортавала»:

  • км 10+291 (путепровод через ТрР) ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 06.11.2021 по 29.11.2021 круглосуточно, замена ДШ;
  • ТрР км 10+291 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 19:00, ремонт СБО.
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