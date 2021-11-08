Движение на трассе “Кола” после серьезного ДТП полностью восстановлено

Движение на 225-м километре федеральной дороги было полностью перекрыто почти на 3 часа из-за массового ДТП.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
По предварительной информации, в ДТП пострадал только один человек. Спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле деблокировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи.