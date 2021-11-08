Движение на трассе “Кола” после серьезного ДТП полностью восстановлено

Автор: Анастасия Щербакова
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Движение на 225-м километре федеральной дороги было полностью перекрыто почти на 3 часа из-за массового ДТП.

Движение на трассе “Кола” после серьезного ДТП полностью восстановлено ограничение движения, массовая авария, Ленобласть, кола, ДТПФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Движение на трассе “Кола” после серьезного ДТП полностью восстановлено ограничение движения, массовая авария, Ленобласть, кола, ДТПФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Движение на трассе “Кола” после серьезного ДТП полностью восстановлено ограничение движения, массовая авария, Ленобласть, кола, ДТПФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Движение на трассе “Кола” после серьезного ДТП полностью восстановлено ограничение движения, массовая авария, Ленобласть, кола, ДТПФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Движение на трассе “Кола” после серьезного ДТП полностью восстановлено ограничение движения, массовая авария, Ленобласть, кола, ДТПФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Движение на трассе “Кола” после серьезного ДТП полностью восстановлено ограничение движения, массовая авария, Ленобласть, кола, ДТПФото: Аварийно-спасательная служба ЛО
Движение на трассе “Кола” после серьезного ДТП полностью восстановлено ограничение движения, массовая авария, Ленобласть, кола, ДТПФото: Аварийно-спасательная служба ЛО

По предварительной информации, в ДТП пострадал только один человек. Спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле деблокировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи.

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