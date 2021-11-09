В Петербурге и Ленобласти за подделку COVID-документов возбудили 29 уголовных дел

С начала 2021 года в Петербурге и Ленобласти завели 29 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов и медотводов.

Как передает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД, уголовные дела были возбуждены по статье 327 Уголовного кодекса РФ за фальсификацию сертификатов о вакцинации и иных документов.

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В ведомстве напомнили, что подделка, изготовление или оборот поддельных документов наказываются штрафом, принудительными работами, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в России начали действовать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19.