В Гатчине больше года не могут заасфальтировать улицу

Автор: Александр Селиванов
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Работы должны били начаться еще в 2020 году.

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Источник: vk.com/gatchina47

По информации сообщества Моя Гатчина, жительница города спрашивала у местной администрации по поводу асфальтирования улицы Островского. По словам женщины начать асфальтировать улицу должны были осенью 2020 года.

— Осень 2021 — изменений нет, — пишет авторка поста.

Местные жители возмущены таким отношением в комментариях к посту.

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08.11.2021 91
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