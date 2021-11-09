В Гатчине больше года не могут заасфальтировать улицу

Работы должны били начаться еще в 2020 году.
По информации сообщества Моя Гатчина, жительница города спрашивала у местной администрации по поводу асфальтирования улицы Островского. По словам женщины начать асфальтировать улицу должны были осенью 2020 года.
— Осень 2021 — изменений нет, — пишет авторка поста.
Местные жители возмущены таким отношением в комментариях к посту.
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