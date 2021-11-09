Неравнодушные вытащили из горящей квартиры пенсионерку, прикованную к кровати

Работник Водоканала Павел Варзонин и ещё трое молодых людей вынесли прикованную к постели старушку из горящего дома в Гатчинском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Водоканала во вторник, 9 ноября. Минувшей ночью в деревне Новосиверская загорелась пристройка у дома пенсионерки, которая уже несколько лет не может ходить. Огонь быстро перекинулся на само здание, но, к счастью, пожар заметили соседи.

Компания молодых людей вынесла пожилую женщину из полыхающего дома и даже смогла спасти часть её вещей. Прибывшие на место пожарные потушили пламя, но дом практически полностью сгорел. Женщину передали сотрудникам скорой, а затем родственникам.