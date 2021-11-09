Российским вузам дали право на введение QR-кодов для посещения занятий студентами

В Министерстве образования и науки заявили, что российские вузы вправе самостоятельно вводить QR-коды для вакцинированных студентов для посещения корпусов.

Об этом сообщает ТАСС во вторник, 9 ноября. В Минобрнауки указали, что в рамках федерального закона об образовании учебные заведения полностью автономны в принятии таких решений.

Например, в Москве и Московской области университеты в рамках эксперимента уже планируют ввести QR-коды для посещения. Ректораты вузов двух регионов отметили, что пока будут ориентироваться по ситуации.