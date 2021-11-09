О сенаторе Сергее Перминове сняли документальный фильм

В ближайшие дни на канале ЛенТВ24 состоится премьера документального фильма «Знакомьтесь — сенатор Перминов».

Об этом вечером, 9 ноября, рассказал портал Online47. В фильме, снятом по заказу АНО «Редакция телеканала Совета Федерации» в 2021 году, Сергей Перминов расскажет о том, чем отличаются те, кто родился в России, что он думает о Российской империи, а также расскажет о личном — о своем становлении как личности.

Мы – империя наоборот. Мы всех, кто к нам приходит, делаем богаче. Мы отдаем частицу собственной души, частицу собственного богатства, взамен, порой, не приобретая ничего», — Сергей Перминов.

Размышления Сергея Перминова о прошлом России, её настоящем и будущем смотрите и слушайте на ЛенТВ24 — следите за программой.

Ранее с политиком вышло 11-минутное интервью, где он высказался о затянувшейся сертификации недавно достроенного «Северного потока -2». По его мнению главное препятствие носит политический характер, поскольку с технической точки зрения проект уже полностью готов — первая нитка газопровода заполнена техническим газом.