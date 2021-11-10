В комитете по природопользованию дали ответ по «медвежьему вопросу» в Конново

Комитетом по охране, контролю и регулированию объектов животного мира Ленобласти было принято решение о стабилизации численности медведей в деревне Конново в Кингисеппском районе Ленобласти.

Экологи признают, что соседство с медведями крайне опасно и требуется защитить местных жителей от диких животных.

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Напомним, ранее жители деревни Конново в Кингисеппском районе пожаловались губернатору Ленобласти Александру Дрозденко на нашествие медведей. По их словам, животные свободно разгуливают мимо домов, разоряя пасеки, сараи и гаражи.