«Словарь коренных малочисленных народов Ленинградской области» пополнился новым словом

Автор: Гузель Галимова
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Сотрудники регионального комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

На этот раз сотрудники выбрали слово – «желание».

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Фото: instagram.com/komitetmsu47

В ведомстве по традиции рассказали, как оно звучит на четырех языках: ижорском, русском, водском и вепсском, а также объяснили его смыслы и трактовку.

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