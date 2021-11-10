«Словарь коренных малочисленных народов Ленинградской области» пополнился новым словом

Сотрудники регионального комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».
На этот раз сотрудники выбрали слово – «желание».
В ведомстве по традиции рассказали, как оно звучит на четырех языках: ижорском, русском, водском и вепсском, а также объяснили его смыслы и трактовку.
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07.11.2021 247