«Словарь коренных малочисленных народов Ленинградской области» пополнился новым словом

Сотрудники регионального комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

На этот раз сотрудники выбрали слово – «желание».

В ведомстве по традиции рассказали, как оно звучит на четырех языках: ижорском, русском, водском и вепсском, а также объяснили его смыслы и трактовку.