ВЦИОМ: большинство россиян доверяют полиции в своем регионе

Большинство россиян – 57% — в той или иной степени доверяют сотрудникам полиции своего региона. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, приуроченного ко Дню полиции.

При этом не доверяют полицейским 35% опрошенных, затруднились с ответом 8%. Индекс доверия сотрудникам полиции составил 22 пункта (индекс может принимать значение от -100 до 100 пунктов).

Более всего россияне доверяют полиции на транспорте — индекс доверия 46 пунктов, сотрудникам дежурной части — 42 п., участковым уполномоченным полиции — 39 п., инспекторам по делам несовершеннолетних — 38 п., а также работникам уголовного розыска — 38 п.

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