Повышения не будет: IKEA сохранит в России прежние цены

Компания IKEA не будет повышать цены в российских магазинах, заверил гендиректор компании в России Понтус Эрнтелл.

— Цены на сырье и транспортировку повышаются, но повышения цен в России мы не планируем, — заявил он.

Эрнтелл рассказал, что больше половины товаров IKEA производится в России, поэтому у компании не возникает больших проблем из-за перебоев в глобальной цепочке поставок.

Последний раз цены в IKEA в России росли в 2019 году.

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В настоящее время около 20% продаж IKEA происходит онлайн, в следующем году их доля может возрасти до 25%.