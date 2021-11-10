11 ноября местами по Ленобласти пройдет небольшой дождь

В четверг, 11 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, на востоке местами с мокрым снегом. Днем местами ожидается небольшой дождь.

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Температура воздуха в течение суток +2…+7°C, ночью на востоке местами до 0°C. Ночью на востоке местами гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью с порывами сильного.