Глава Apple Тим Кук предложил перейти на Android тем, кому не нравится App Store

Глава американской компании Apple Тим Кук сделал безапелляционное заявление в ходе онлайн-саммита DealBook.

Генеральный директор компании из Купертино подчеркнул, что владение «яблочными» устройствами предполагает использование защищенной и надежной экосистемы, которая предусматривает установку приложений исключительно через App Store.

Кук обратил внимание, что любой смартфон iPhone обеспечивает своим пользователям максимальную конфиденциальность и безопасность. Глава Apple не стал исключать, что существует способ устанавливать программы и в обход официального маркетплейса, однако для того, чтобы воспользоваться им, пользователям придется перейти на Android-устройства.

Он подчеркнул, что пользователям, не желающим скачивать приложения с App Store, следует задуматься о переходе на устройства под управлением операционной системы Android.