Александр Дрозденко познакомился с наработками юных «айтишников» в Киришах

Губернатор Ленинградской области во время рабочей поездки по району посетил «IT-Куб» в Киришах

«Ещё один IT-Куб в скором времени появится в Выборгском районе, а потом подумаем над расширением уже существующих», ― отметил Александр Юрьевич.

Центр цифрового образования детей «IT-Куб» на базе Киришского политехнического техникума был открыт в рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году. Стоимость проекта превысила 42,1 млн рублей. Воспитанников центра 7-18 лет обучают программированию на Python и Java, разработке VR/AR-приложений, а также навыкам системного администрирования и работе с базами данных.

Отметим, что в Ленобласти в к новому учебному году в Ленобласти открылся «IT-Куб» в Буграх и заработало два Кванториума в Выборге и Кингисеппе. Кванториум — федеральный проект по внедрению технических профессий, восстановлению и поддержке данной отрасли, дающий каждому школьнику доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий. Цель проекта — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.