Александр Дрозденко посетил фан-клуб ватерполисток «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»

Губернатор Ленобласти познакомился с историей команды ватерполисток в недавно открывшемся фан-клубе в Киришах.

«Горжусь нашей командой «КИНЕФ». 19 победа в чемпионате России! Рекорд! Новых побед на радость нам — болельщикам!», — написал глава региона в Гостевой книге.

Фан-клуб открыли его игроки женской ватерпольной команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Екатерина Прокофьева и Евгения Соболева в ноябре 2021 года на площадке ресторана «Белград». В ресторане можно вкусно поесть, познакомится с историей клуба, а также увидеть медали и кубки «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». Кроме того в зале выставлен вымпел команды, который побывал в космосе на борту МКС. Меню включает в себя такие блюда, как «Завтрак чемпиона», «Бросок Прокофьевой», «Победный мяч», «Стоять на столбе» и многое другое.

Напомним, что глава Ленобласти сегодня, 11 ноября, находится с рабочим визитом в Киришском районе, где уже посетил «IT-Куб» в Киришах, осмотрел ход строительства моста через Волхов, ДК в поселке Пчевже и прогулялся по парку «Прибрежный«.