Отцом года в Финляндии стал россиянин

Россиянин Сергей Силкин, перебравшийся на ПМЖ в Финляндию, получил почетное звание «Отец года».

О вручении бывшему карельскому жителю награды за примерное отцовство сообщили в Минсоцздраве Финляндии.

Ежегодно в Финляндии 14 ноября отмечают День отца. В этом году награду кроме россиянина получили также и коренные финны — Дэн Викхольм из Сипоо и Марко Оикарайнен из Коуволы.

В министерстве отметили, что лауреаты награды, включая Силкина, пропагандировали равенство в жизни семьи, уделял время для заботы о детях. Награды вручила лично министр базовых социальных услуг Криста Киуру.

Они нашли способы поддержать своих детей в исключительных ситуациях, а также подняли вопросы, связанные с отцовством, в ходе своей жизни или своей деятельности, – говорится в сообщении ведомства.