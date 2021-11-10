Судостроительный завод в Выборге удостоен престижной национальной премии

Выборгский судостроительный завод получил национальную премию Общественной палаты РФ «Молодой специалист года».

Об этом сообщается на сайте пресс-службы судоверфи в среду, 10 ноября.

Предприятие отмечено в номинации «Лучшее мотивирующее сообщество». С 2006 года на заводе действует «Молодежная организация Выборгского судостроительного завода», участники которой ведут активную социальную работу: поддерживают ветеранов, людей с ограниченными возможностями, ведут профориентационную работу с детьми, заботятся об экологии, принимают участие в различных форумах и профессиональных конкурсах, проводят акции к праздничным и памятным датам.

Конкурсное жюри оценило проекты молодежной организации верфи, которые были проведены при поддержке руководства завода, включая строительство одной из ключевых достопримечательностей города Выборга – памятник Выборгскому трамваю, переданный в дар верфью в честь 725-летия основания города, поделился портал Sudostroenie.info.