Легковушка сбила пожилую женщину в Выборге

Поход в магазин для женщины преклонных лет закончился травмами. Дорогу пенсионерка решила перейти в неположенном месте и угодила под колеса машины.

ДТП произошло 10 ноября, около 17.30 вечера на улице Батарейной в Выборге. Как рассказал портал Газета Выборг, пострадавшая смогла назвать свой адрес назвала свой домашний адрес и попросила вызвать своего сына, однако дома никого не оказалось.

После происшествия женщину госпитализировали. Ее состояние пока неизвестно.