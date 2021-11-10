Легковушка сбила пожилую женщину в Выборге

Поход в магазин для женщины преклонных лет закончился травмами. Дорогу пенсионерка решила перейти в неположенном месте и угодила под колеса машины.
ДТП произошло 10 ноября, около 17.30 вечера на улице Батарейной в Выборге. Как рассказал портал Газета Выборг, пострадавшая смогла назвать свой адрес назвала свой домашний адрес и попросила вызвать своего сына, однако дома никого не оказалось.
После происшествия женщину госпитализировали. Ее состояние пока неизвестно.
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