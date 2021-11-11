Видео: предприниматель из Луги показал, где спрятал тело убитого за кражу

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Лужском районе Ленобласти задержали предпринимателя, который подозревается в убийстве мужчины за кражу металла из его пункта приема. Убитый числился пропавшим с лета этого года.

По версии следствия, подозреваемый задумал убийство из-за кражи металла из его пункта. Он пригласил к себе лужанина под предлогом заработка и ударил мужчину по голове, затем вывез тело в лес у поселка Серебрянский, где и закопал. Тело уже нашли.

Следком Ленобласти опубликовал видео со следственными действиями, на котором подозреваемый показал место захоронения знакомого.

Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать о его аресте.