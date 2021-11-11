Сенатор Клишас: обязательная вакцинация от коронавируса не нарушает Конституцию

Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Конституции это (введение обязательной вакцинации против COVID-19 — Ред.) не противоречит», — заявил Клишас.

При этом он подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.

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Тем временем в Петербурге уже ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан. И уже известны санкции за отказ от вакцинации.