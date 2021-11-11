Санкт-Петербург стал одним из самых популярных направлений для отдыха в декабре

Северная столица вошла в десятку самых популярных направлений.
По информации сервиса бронирования отелей Tvill, Санкт-Петербург занял второе место среди самых популярных направлений.
Отмечается, что в декабре в город на Неве приедет на 110% туристов больше, чем год назад.
В свою очередь, первое место занял город Ялта, а новым популярным направлением стал Калининград.
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08.10.2021 342