Ростуризм разработает маршрут по местам отдыха Путина в Сибири

Ростуризм совместно с туроператорами разработает маршрут по местам отдыха президента России Владимира Путина в Сибири.

«Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну. Поэтому Ростуризм и ведущие туроператоры России выступили с инициативой создания нового национального туристического маршрута по местам, где любит отдыхать президент», — сообщили в ведомстве.

В Ростуризме уточнили, что маршрут будет проходить по нескольким районам Сибири. Проект будет рассмотрен на ближайшем экспертном совете.

Как уже писал ivbg.ru, в 47 регионе начинают появляться новые экологические маршруты и тропы, например, в прошлом году состоялось открытие “Экологической тропы к Калищенскому озеру” в Сосновом Бору. Также в рамках нового экомаршрута «Тропа южного берега» туристы смогут пройти пешком от Ораниенбаума до Соснового бора, прогуляться по Колтушским Высотам, вокруг озера Долгое в Выборгском районе, «Мыс Киперорт». При этом правительство Ленобласти поддержит желающих развивать глэмпинг в регионе.