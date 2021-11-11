Леноблгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства детского сада в Новосаратовке во Всеволожском районе Ленобласти.

Будущий детский сад рассчитан на 190 детей в возрасте от одного года до семи лет. Здание будет визуально разделено на пять секций. Каждая из них будет выкрашена в яркие цвета.

Проект выполнило бюро «Археоптерикс» по заказу компании «Меткем». Застройщик возводит в Новосаратовке малоэтажный ЖК «Невская усадьба».

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 11 соцобъектов. В частности, детские сады в селе Винницы Подпорожского района и в Новогорелово.